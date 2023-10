Nackter Mann bedroht Polizisten mit einer Axt

Ein 29-Jähriger hat Samstagfrüh in Neuburg Polizisten mit einer Axt bedroht und eine Beamtin verletzt. Jetzt sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Ein 29-jähriger Mann aus Neuburg hat Samstagfrüh in Neuburg Polizisten mit einer Axt bedroht und eine Beamtin verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war den Beamten um kurz nach Mitternacht eine Ruhestörung aus der Wohnung des 29-Jährigen gemeldet worden. Als die Polizisten an der Wohnungstür klingelten, öffnete dieser bereits mit der Axt in der Hand und bedrohte damit eine Polizistin. Der 29-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, zog sich nackt aus und legte laut Polizei auch nach mehrmaliger Aufforderung der Beamten die Axt nicht weg.

Die Neuburger Polizisten konnten den nackten Mann überwältigen

Den Polizisten gelang es schließlich, den Mann zu überwältigen und zu fesseln. Dabei trat er einer 29-jährigen Polizistin mit den Füßen ins Gesicht. Die Beamtin wurde leicht verletzt. Zudem versuchte Mann, die Beamten zu bespucken. Die Axt wurde sichergestellt.

Der Neuburger kam aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands ins Klinikum. Dort musste sich der Neuburger einer Blutentnahme unterziehen. Ein Alkotest war nicht möglich. Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft. (AZ)