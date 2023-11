Nahwärme in Neuburg: Ein "Befreiungsschlag" für über 50 Millionen Euro?

Plus Die Neuburger Stadtwerke bauen für weitere sieben Millionen Euro den Ringschluss in Grünau. 2800 Wohneinheiten beziehen die Wärme, aber gleichzeitig wächst der Schuldenberg.

Spätestens seit der Gaskrise verzeichnet die Neuburger Nahwärme einen starken Aufwärtstrend. Der Anschluss der Abwärme von Rockwool gilt als „Befreiungsschlag“. Mit sieben Millionen Euro müssen die Stadtwerke allerdings wieder kräftig investieren. Über 50 Millionen Euro hat das „Leuchtturmprojekt“ in den vergangenen zehn Jahren schon „geschluckt“.

Wenn man das Projekt hinausschiebe, „dann wird es auch nicht billiger“, sagt Bauleiter Frank Müller. Zusammen mit Vertriebschef Sebastian Basel stellte er am Freitag die neuen Anlagen im Industriegebiet Grünau vor. Vor allem der flotte Baufortschritt zum Ringschluss des Nahwärmenetzes sei sehr erfreulich. Die Firma SEG verlegt die Leitungen seit April und wird bis in den Dezember hinein weiterarbeiten.