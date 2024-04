Nazi-Enthüllungen zu Paul Winter: Was bedeutet das für den Steckenreitertanz?

Plus Seit 1955 tanzen Kinder zur Musik von Paul Winter auf dem Neuburger Schloßfest den Steckenreitertanz. Jetzt ist dessen Nazi-Vergangenheit öffentlich geworden. Ändert das etwas?

Vermutlich hat in Neuburg und im Landkreis kaum einer damit gerechnet, dass erneut eine Debatte über den Ehrenbürger Paul Winter geführt werden muss. Das Thema ist nicht neu, denn schon 2014 hatte Stadtarchivarin Barbara Zeitelhack angemahnt, kritischer auf die Rolle Paul Winters während seiner Zeit bei der Wehrmacht zu blicken. Ihre Veröffentlichung aber blieb ohne Folgen. Immerhin geht es um jahrzehntelange Stadtgeschichte und Tradition, Ehre und das Neuburger Schlossfest. Doch die neuen Recherchen Manfred Veits zu Nazi-Vergangenheit Winters rücken den Komponisten in ein neues Licht (wir berichteten).

Die Stadt Neuburg hat am Geburtshaus von Paul Winter am Schrannenplatz eine Gedenktafel angebracht.

Friedhelm Lahn ist Vorsitzender des Verkehrsvereins, der auch das Schloßfest in Neuburg organisiert und verantwortet. Jetzt aber geht es um das Herzstück des Neuburger Schloßfestes: den Steckenreitertanz. Paul Winter hat die Musik des Steckenreitertanzes komponiert. Anlass war die 450-Jahr-Feier der Gründung des Fürstentums "Junge Pfalz" 1955. Gemeinsam mit Senta Maria hatte er auch an der Schrittfolge mitgearbeitet.