Nduduzo Makhatini im Birdland: Der Heiler an den Tasten

Nduduzo Makhathini trat im Birdland in Neuburg auf.

Plus Pianist Nduduzo Makhathini präsentiert im Neuburger Jazzclub mehr als ein Konzert. Warum plötzlich der ganze Hofapothekenkeller in der Sprache der Zulu mitsingt.

Von Reinhard Köchl

Eines vorab: Das Publikum im Birdland hat wirklich Ahnung. Und Geschmack. Denn im Vergleich zu einigen Veranstaltungen in der jüngeren Vergangenheit ist der Keller unter der Hofapotheke diesmal proppenvoll. Was Wunder, wenn sich ein Naturereignis wie Nduduzo Makhathini anbahnt! Der südafrikanische Musiker, der so viel mehr ist, als nur ein Pianist, hatte bei seinem Neuburg-Debüt im November 2021 einen derart nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass viele schon damals vom "Konzert des Jahrzehnts" sprachen. Entsprechend waren sämtliche Plätze für das aktuelle Gastspiel bereits wenige Tage nach der Ankündigung ausverkauft.

Makhathini im Birdland in Neuburg: Konzert als kollektive Sinneserfahrung

Was erwarten sich die Menschen von diesem 40-jährigen Mann, der nicht nur äußerlich wegen seiner modisch-farbigen Kopfbedeckungen, seines Fusselbartes und der massigen Erscheinung, sondern auch wegen der klirrenden Synkopen, der tapsigen Blockakkorde und der hinkenden Läufe wie ein Wiedergänger von Thelonious Monk anmutet? Wer "nur" auf einen unterhaltsamen Abend hofft, der bekommt ihn natürlich – aber auf eine Art, wie sie viele bis dato nicht kannten. Makhathini gilt in seiner Heimat auch als Heiler, als Schamane, dazu ist er Philosoph, leitet den Musikstudiengang der Universität in Fort Hare und castet für „Blue Note Africa“, den Ableger des ältesten und wichtigsten Jazzlabels der Welt, die Talente seines Kontinents. Und entsprechend geraten die 120 Minuten auch zu einem Erlebnis von besonderer Güte, zu einer kollektiven Sinneserfahrung, bei der es darum geht, Musik nicht nur als geschickte Kombination von Tönen und Rhythmen zu verstehen.

