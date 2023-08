Neuburg

06:00 Uhr

Neuanfang in Kreut: Das alte Postamt in Neuburg hat ausgedient

Plus Briefe und Pakete kommen über den neuen Stützpunkt Kreut. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling schreibt Beschwerden an die Post. Kunden ärgern sich über die Verlagerung der Postbank.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Die Post stellt sich neu auf in Neuburg. Heute bringen die Zusteller Briefe und Pakete zum letzten Mal über das alte „Postamt“ an der Münchener Straße zu den Adressaten. Montagnachmittag erfolgt der Umzug zum nagelneuen Zustell-Stützpunkt in Kreut auf dem Burgwaldberg.

Das 50 Jahre alte Postgebäude in der Stadt leert sich bald komplett. Im Oktober zieht die Postbank in einen Neubau in der Paul-Winter-Straße. Die Postfiliale mit ihrem Schalterdienst nimmt sie mit. Nicht einmal die Postfächer bleiben an der Münchener Straße zurück: Sie sind vor zehn Tagen endgültig aufgelöst worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen