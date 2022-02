Neubau einer Moschee in Neuburg wird abgelehnt

Plus Der Bauausschuss der Stadt Neuburg lehnt das Vorhaben der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde ab, im Gewerbegebiet Schleifmühlweg eine Moschee zu bauen. Es gibt einen entscheidenden Grund dafür.

Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde in Neuburg muss weiter darauf warten, eine neue Gebetsstätte bauen zu können. Am Mittwochabend lehnte der Bauausschuss mit deutlicher Mehrheit (11:2 Stimmen) die Voranfrage für den Bau einer Moschee im Gewerbegebiet Schleifmühlweg ab. Allerdings folgten Oberbürgermeister und Stadträte einstimmig dem Antrag von SPD-Kollegen Ralf Bartoschek. Demnach wird die Stadt der Gemeinde aktiv bei der Suche nach einem alternativen Grundstück helfen.