Neuburg

18:05 Uhr

Neubau in der Eybstraße verschoben: Kommt nun doch eine Sanierung?

Der längste Wohnblock Neuburgs in der Eybstraße steht weiterhin leer. Der geplante Abriss und der damit verbundene Neubau werden um mindestens ein Jahr verschoben.

Plus Die GeWo verschiebt den Abriss und den Neubau des Wohnblocks in der Neuburger Eybstraße. Nun gibt es mehrere Optionen, wie es dort weitergehen könnte.

Von Andreas Zidar

Es sei eine „Herzensangelegenheit“ gewesen, ein Projekt, in das man sich „verliebt“ habe. Doch nun ziehen Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Rainer Bierwagen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GeWo), zusammen mit dem GeWo-Aufsichtsrat die Reißleine. Der Abriss des Wohnblocks in der Eybstraße, der ursprünglich noch heuer erfolgen sollte, und der damit einhergehende Neubau werden um mindestens ein Jahr verschoben. Dies hat der Aufsichtsrat der GeWo, der die Anlage gehört, entschieden. Wie es an diesem Standort, dem mit 130 Meter längsten Wohnblock Neuburgs, weitergeht, ist aktuell unklar. Im Raum stehen mehrere Optionen.

