Neubau mit Appartements: Im Schwalbanger hat ein Café eröffnet

Plus An diesem Dienstag hat im Neuburger Schwalbanger eine neue Tagesbar eröffnet. Im gleichen Neubau der Familie Prüller sind außerdem Appartements entstanden.

Im Neuburger Stadtteil Schwalbanger hat an diesem Dienstag mit dem Lorenz eine neue Tagesbar eröffnet. Der gerade fertig gewordene Neubau in der Franz-Boecker-Straße, hinter dem die Familie Prüller vom gleichnamigen Neuburger Autohaus steckt, bietet darüber hinaus rund 30 Appartements.

In der Bar erhalten Kundinnen und Kunden unter anderem Frühstück, Panini, Pinsa, Pasta, Salate, belegte Sandwiches und Torten. Letztere stammen von Regina Lanz aus Neukirchen (Landkreis Augsburg), die sich 2020 einen Namen mit dem Gewinn der TV-Show "Das große Backen – Die Profis" gemacht hat. Aktuell beliefert Lanz das Neuburger Café von Zuhause, ab Oktober arbeite sie vor Ort im Lorenz, berichtet Rita Krisor-Buckl, die Geschäftsführerin der neuen Tagesbar, im Gespräch mit unserer Redaktion. Neben Essen und Trinken finden Kundinnen und Kunden dort unter anderem Geschenkkörbe und Mitbringsel wie Öl, Salz oder Wein.