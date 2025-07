Neuburg: Außenspiegel an geparktem Auto beschädigt

Einem Auto, das in der Sudetenlandstraße geparkt war, hat ein Unbekannter den Außenspiegel abgefahren. Der Besitzer, ein 19-jähriger Neuburger, hatte seinen Wagen am Montagnachmittag ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich durch einen stadtauswärts fahrenden Wagen wurde der linke Außenspiegel am Fahrzeug des jungen Mannes beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro, Zeugenhinweise werden unter Tel. 08431/67110 entgegen genommen. (AZ)

