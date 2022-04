Neuburg: Baustelle in der Münchener Straße zieht weiter

Von 2. Mai bis längstens 27. Mai ist ein Stück der Münchener Straße in Neuburg nur stadteinwärts befahrbar. Stadtauswärts gibt es Umleitungen.

Die Baustelle in der Münchener Straße in Neuburg bewegt sich von der Stadtgrenze in Richtung Innenstadt. Von Montag, 2. Mai, bis längstens Freitag, 27. Mai, ist die Münchener Straße zwischen der Kreuzung Längenmühlweg/Ostendstraße und der Kreuzung Schleifmühlweg/Kollachenweg nur stadteinwärts befahrbar. Der stadtauswärts laufende Verkehr wird über die Franz-Boecker-Straße, die St.-Andreas-Straße und den Schleifmühlweg umgeleitet. Die Baumaßnahme ist die Fortsetzung der vorangegangenen umfangreichen Erneuerung der im Straßenraum liegenden Wasserleitungen und wird wohl Ende Mai abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit. (nr)