Neuburg bekommt einen Pop-up-Store in der Innenstadt

Um die Neuburger Innenstadt zu beleben, soll eine prominente Ladenfläche in der Vorweihnachtszeit zum Pop-up-Store werden. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Vielleicht ein Handwerker, der seine Arbeit zeigt? Oder ein junges Unternehmen, das sich erst einmal ausprobieren möchte? Es gibt viele Gründe für Geschäftsleute, nach einem kurzen Mietvertrag zu suchen. Wer sich noch nicht lange an einen Laden binden möchte und sein Konzept nur kurz den Kunden präsentieren will, hat dazu nun in der Neuburger Innenstadt die Möglichkeit. Denn ein Pop-up-Store ist in der Rosenstraße im ehemaligen Anna Karat geplant.

"Einfach mal etwas versuchen", nach diesem Motto gibt es bald das neue Angebot in Neuburg. Besitzerin Plamena Griesbauer möchte mit der Idee mit der Zeit gehen. "Selbst gesehen habe ich es noch nicht, aber wir müssen uns anpassen", ist Griesbauer überzeugt. Anpassen soll heißen, nicht auf lange Mietverträge zu pochen und mit flexiblen Konditionen Interessenten in den Laden zu ziehen – sollte es auch nur für zwei Wochen sein. Dies ist die Mindestzeit, die der Pop-up-Store gemietet werden soll, nach oben gibt es bei der Laufzeit keine Grenzen. "Wir wollen besonders die verkaufsstarke Vorweihnachtszeit nutzen, aber wenn jemand auch länger den Laden nutzen möchte, ist das kein Problem", verspricht Griesbauer.

Auch Michael Regnet, Leiter des Stadtmarketings, erhofft sich ein neues Angebot, das Menschen in den Laden zieht: "Wichtig ist uns, dass nicht nur Waren durch das Schaufenster bestaunt werden können, sondern es tatsächliche Öffnungszeiten gibt und die Kunden den Laden erleben können." Auch ein Laden, der Ausstellungsfläche und ein aktives Programm für die Ladenbesucher ermöglicht, wäre denkbar. "Was für Kinder und ein unterhaltender Charakter wären toll", meint Griesbauer, betont aber zugleich, dass man für alle Ideen und Konzepte offen sei.

Ein Pop-up-Store soll die Neuburger Innenstadt bereichern

Als Beispiel nennt Regnet Händler, die außerhalb von Neuburg ihre Geschäfte betreiben und für einen besseren Kundenstrom in der Vorweihnachtszeit in der Innenstadt präsent sein wollen. Oder Unternehmen, für die sich eine dauerhafte Miete aufgrund eines auf Weihnachten angepassten Angebots nicht rentieren würde. "Aber auch, wer einfach mal testen will, ob den Kunden das eigene Angebot gefällt, ist uns willkommen."

Ein Einzug in den Laden sei mehr oder weniger sofort möglich. "Wenn uns ein Konzept überzeugt, sind wir startklar, sobald der neue Betreiber startklar ist", sagen Regnet und Griesbauer. Denn während manch anderer Leerstand in der Innenstadt eher einem Rohbau gleicht, wurde das ehemalige Anna Karat frisch renoviert. Schränke sind bereits ebenso vorhanden wie Haken für Dekoration oder mobile Wandaufhänger, an denen die Ware präsentiert werden kann. "Der Laden kann so sofort bezogen werden." Gerade die Flexibilität soll die neue Attraktivität der Ladenfläche ausmachen, kein fixer Preis, keine fixe Laufzeit, alles sei je nach Konzept verhandelbar.

Lesen Sie dazu auch

Ein solcher Pop-up-Store sei eine gute Möglichkeit, damit eine Ladenfläche bei Kunden aber auch bei möglichen langfristigen Nutzern nicht in Vergessenheit gerate, sagt Regnet. "Wir wollen zeigen, welches Potenzial dieser Laden hat. Eine präsentere Lage in der Innenstadt gibt es nicht mehr, hier hat man sehr viel Laufkundschaft." Dies betont auch Griesbauer: "Dieser Pop-up-Store wäre nicht zu übersehen."

Ladenfläche i n der Rosenstraße in Neuburg kann kurzfristig gemietet werden

Damit es am Anfang mit der Kundengewinnung auch klappt und die Leute schnell von dem neuen Angebot erfahren, unterstützt das Stadtmarketing bei der Werbung. "Wir würden unsere eigenen Kanäle natürlich verwenden, um die Bekanntheit des neuen Ladens zu vergrößern. Da helfen wir, wo wir können", sagt Regnet. Denn gerade bei einer kurzfristigen Nutzung sei es besonders wichtig, dass die Kunden wissen, was geboten ist.

Wer sich für die Nutzung der Ladenfläche in Rosenstraße 1 bewerben möchte, kann mit Plamena Griesbauer unter 0176/63860191 Kontakt aufnehmen oder über das Stadtmarketing unter info@stadtmarketing-neuburg.de sowie unter der Telefonnummer 08431/5362100.