Neuburg-Bildband zweier Freunde war in nur wenigen Wochen vergriffen

In kurzer Zeit war die Auflage vom Bildband "Neuburg - früher und heute" von Bernhard Mahler und Winfried Dier verkauft. Es gibt aber eine gute Nachricht für Neuburg-Fans.

Dass der Bildband „Neuburg – früher und heute“ von Bernhard Mahler und Winfried Dier eine ganze Reihe begeisterter Abnehmer haben wird, war zu erahnen. Dass die gesamte Auflage jedoch innerhalb von nur acht Wochen komplett vergriffen ist, überraschte dann doch. Am 15. November vergangenen Jahres stellten die beiden Neuburg-Kenner ihr Gemeinschaftswerk der Öffentlichkeit vor und bereits in der zweiten Januarwoche ging das letzte Buch über den Tresen. Für alle Neuburg-Fans gibt es jetzt aber eine gute Nachricht.

.„Wir waren beide wirklich sehr überrascht, dass unser neuester Bildband so außerordentlich gut angenommen wird“, sagt Winfried. Dier und Bernhard Mahler ergänzt: „Offenbar haben viele Neuburgerinnen und Neuburger genauso viel Freude mit unseren ganz individuellen Neuburg-Zeitreisen, wie wir.“

Die erste Zusammenarbeit der beiden Freunde entstand im Jahr 2020 und hatte als Ergebnis ein hochwertiges Druckwerk mit mehr als 200 Straßennamen-Erklärungen und über 80 sehenswerten Luftbildern. Das Buch „Auf Spurensuche in Neuburg an der Donau – Straßennamen und Luftbilder“ erschien im November 2020. Bereits nach wenigen Wochen sorgte der landesweit verhängte Lockdown mit Ladenschließungen für einen erzwungenen Verkaufsstopp. Dieser Band ist im Restbestand ab sofort vergünstigt erhältlich. So gibt es das Dier/Mahler-Werk anstatt der einstigen 24,90 Euro ab sofort für 14,90 Euro exklusiv bei diesen drei Neuburger Verkaufsstellen: Tourist-Info, Buchhandlung Rupprecht und Edeka El-Mustapha am Schwalbanger. (AZ)