Neuburg

vor 35 Min.

Neuburg braucht neue Flächen - doch die Verwaltung ist überlastet

Ein Beispiel für Flächennutzung in Neuburg: Rechts vom BRK-Seniorenheim an der Richard-Wagner-Straße und vor den dortigen Hochhäusern sind zwei Wohneinheiten für je zehn seniorengerechte Wohnungen geplant.

Plus Der Neuburger Stadtrat hat einen neuen Flächennutzungsplan in Auftrag gegeben. Doch die Verwaltung ist diesbezüglich kaum vorangekommen. Der Grund: Es fehlt Personal.

Von Andreas Zidar

Neuburgs aktueller Flächennutzungsplan wurde im Jahr 2006 rechtskräftig. Darin ist beispielsweise festgelegt, wo Wohnbebauung erlaubt ist, wo sich Unternehmer ansiedeln dürfen und wo der Naturschutz Vorrang hat. Doch seit 2006 ist viel passiert. Neue Gesetze wurden erlassen, die Gegebenheiten im Stadtgebiet haben sich verändert. Deshalb hat der Stadtrat schon vor einiger Zeit beschlossen, einen neuen Flächennutzungsplan in Auftrag zu geben. In der jüngsten Sitzung am Dienstag erkundigte sich Franziska Hildebrandt (WIND), wie es in dieser Angelegenheit vorangeht.

