Neuburg braucht einen neuen Sitzungssaal – lohnt sich ein teurer Umbau?

Die Stadt Neuburg muss sich immer dringlicher um die Frage kümmern, wo der künftig wohl größere Stadtrat tagt. Zweifel an einer millionenschweren Lösung werden laut.

Weil Neuburg nun offiziell mehr als 30.000 Einwohner hat, wird sich der Stadtrat zur nächsten Wahlperiode, die 2026 startet, wohl von 30 auf 40 Mitglieder vergrößern. Diese Umstellung wird nicht nur Parteien vor die Herausforderung stellen, genügend Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen. Auch die Stadt muss sich immer dringlicher um die Frage kümmern, wo das große Gremium künftig tagen soll, denn der aktuelle Sitzungssaal ist zu klein dafür.

Neuburg braucht größeren Sitzungssaal für Stadtrat

Im Bauausschuss am Mittwoch erkundigte sich Bernhard Pfahler (FW) nach dem aktuellen Stand in dieser Angelegenheit. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) kündigte an, dass man eine finale Lösung wohl nicht rechtzeitig bis zum Frühjahr 2026 herbeiführen könne. Er verwies auf eine Möglichkeit, die bereits seit Jahren im Gespräch ist: ein neuer Sitzungssaal im Rathaus-Dachboden. Den herzurichten würde jedoch viel Geld kosten - knapp vier Millionen Euro, ist zu hören. "Eine wahnsinnige Summe nur für ein paar Stadtratssitzungen", betonte Pfahler. Genau genommen geht es um jährlich elf Sitzungen des gesamten Gremiums. Für die Ausschüsse wäre der aktuelle Sitzungssaal groß genug. Angesichts dessen schlug Pfahler vor, sich für diese elf Termine irgendwo einzumieten, was immer noch billiger wäre als ein teurer Neu- beziehungsweise Umbau.

Auch OB Gmehling bezweifelte, dass sich ein solches Vorhaben lohnen würde. Natürlich werde man sich Gedanken machen, ob sich der Stadtrat einmieten könnte. Geeignete Räumlichkeiten wären nach seinen Angaben beispielsweise der Marstall oder der Boxenstall.

