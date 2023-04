Neuburg

12:00 Uhr

"Neuburg clean up": Freiwillige sammeln 27.000 Zigarettenkippen in der Stadt

Im Rahmen der Aktion "Neuburg clean up" sammelten Freiwillige 27.000 Zigarettenkippen.

Plus 36 Freiwillige sammeln am Samstag 27.000 Zigarettenkippen in ganz Neuburg. Der neue Kippen-Sammelbehälter wurde von Unbekannten abgerissen, nun aber neu montiert.

Von Lisa-Marie Kügler

Bei strahlendem Sonnenschein veranstaltete das Neuburger Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuburg, der Zero-Waste-Gruppe und der städtischen Stabstelle Umwelt und Agenda 21 am Samstag die Aktion „Neuburg clean up“. Ganz unter dem Motto: „Wir befreien die Innenstadt von Zigarettenkippen und halten Neuburgs Einkaufsstraßen sauber."

Mit einem Stand an der Markthalle lenkten die Organisatoren durch ein Quiz und interessante Fakten zu Zigarettenkippen die Aufmerksamkeit auf das Thema. Zusätzlich konnten Freiwillige selbst losziehen und ihren persönlichen Umweltbeitrag leisten. Insgesamt 36 Personen sammelten im Zeitraum zwischen zehn und zwölf Uhr in den Straßen Neuburgs. Am Ende wartete auf alle Beteiligten eine kleine Stärkung sowie ein Neuro-Gutschein pro 1000 gesammelte Kippen. Durch einen Messbehälter konnten schlussendlich 27.000 Zigarettenkippen gezählt werden.

