Neuburg: Das bietet das neue Frühjahrsprogramm der Volkshochschule

Plus Die Vhs Neuburg stellt ihr neues Kursprogramm für Frühjahr und Sommer vor. Viele Veranstaltungen laufen online. Was es neben Bavarian Linedance und Whisky-Tasting noch alles gibt.

Imkern für Anfänger, Griechisch für den Urlaub oder beim Bavarian Linedance bayerische Tänze mit Country-Elementen verknüpfen: Im Neuburger Vhs-Programm für Frühjahr und Sommer finden sich gleich 78 neue Angebote. Insgesamt gibt es in diesem Semester 531 Kurse und Veranstaltungen – und es könnten noch mehr werden.