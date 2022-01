Neuburg erhält Förderung: Viel Geld für die Hutzeldörre

Die Stadt Neuburg erhält eine hohe Förderung für die Erneuerung der Naherholungsfläche Hutzeldörre am Altstadtberg. Was dort geplant ist.

Die Stadt Neuburg erneuert die Naherholungsfläche Hutzeldörre am Altstadtberg in einem ersten Bauabschnitt. Dazu hat die Regierung von Oberbayern staatliche Zuwendungen der Städtebauförderung in Höhe von rund 362.000 Euro bewilligt, wie die Behörde mitteilt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich demnach auf rund 653.000 Euro. Die Zuwendungen stammen aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“. Auf der Grundlage eines geförderten Gesamtkonzeptes für den Altstadtberg sollen die Freianlagen im Bereich „Hutzeldörre“ mit mehr Aufenthaltsqualität für Einwohner und Besucher neu gestaltet werden.

Fördergelder für die Hutzeldörre in Neuburg

Neben der Wegeertüchtigung sollen die Hangterrassen weitere Baumpflanzungen und eine neue Möblierung mit Ruhebänken an den Aussichtspunkten erhalten. Der Kinderspielplatz „Am Graben“ soll baulich saniert und zum Teil mit neuen Geräten ausgestattet werden. Des Weitern soll die dort befindliche Kneippanlage wieder aktiviert und mit einem neuen Tretbecken, zusätzlichen Armtauchbecken und Sitzgruppen erweitert werden. Weitere Bauabschnitte am Altstadtberg folgen in den nächsten Jahren. (nr)

