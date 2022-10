Neuburg feiert 175 Jahre Maria-Ward-Schule: Die MWS „ist in besten Händen“

Plus Neuburg feiert 175 Jahre Maria-Ward-Schule und Ordensgründung. Heute lernen 450 Mädchen und elf Buben mit modernen Mitteln. Wie sich die Schule entwickelt hat.

Die größte Geburtstagsüberraschung war die Feuerwehr: Weil ein Gast eine falsche Tür öffnete, eilte auch die Neuburger Feuerwehr zur 175-Jahr-Feier der Maria-Ward-Realschule in der Altstadt. Das Gros der Gäste kam allerdings zum Gratulieren und bescheinigte der Schule, eine vorzügliche Bildungseinrichtung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu sein. Das Kollegium mit Rektorin Petra Schiele betreut 450 Mädchen und elf Buben in 16 Klassen. Die Unterrichtsform ist innovativ und Arbeitsmittel wie Tablets sind seit Jahren üblich.