Neuburg: Feuerwehr meldet ruhige Sturmnacht

Sturmtief Antonia hat am Sonntag auch ordentlich über das Neuburger Stadtgebiet gefegt. Die Feuerwehr musste zwar hin und wieder ausrücken, doch größere Schäden gab es nicht.

Sturmtief Antonia hat das Neuburger Stadtgebiet in der Nacht auf Montag größtenteils verschont. Wie Feuerwehrkommandant Markus Rieß berichtet, mussten die Brandschützer zu keinem Einsatz ausrücken. „Es war wirklich ruhig, Gott sei Dank muss man sagen“, sagt er.

Sturmtief Antonia: Im Raum Neuburg bleibt es ruhig

Die Kameraden mussten laut Rieß lediglich am Sonntagnachmittag ausrücken, da im Stadtteil Schwalbanger der Ast eines Baumes abzubrechen drohte. Am Montagvormittag befreiten sie zudem die Straße bei Sehensand in Fahrtrichtung Ballersdorf von mehreren umgestürzten Bäumen. (nr)