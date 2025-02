Neuburg-Filme: Bernhard Mahler bietet eine neue filmische Zeitreise

Seit genau 20 Jahren erfreuen sich die Neuburg-Filme aus längst vergangenen Tagen größter Beliebtheit. So haben sich auf Einladung von Bernhard Mahler schon viele Tausend Besucher auf eine filmische Zeitreise in vergangene Jahrzehnte der Ottheinrichstadt mitnehmen lassen. Auch 2025 dürfen sich die Freunde alter Aufnahmen auf ein neues Programm mit bisher unveröffentlichten Filmraritäten freuen. Diesmal steht nicht ein einziges Jahrzehnt im Fokus, sondern geht es über ein halbes Jahrhundert hinweg. Gezeigt werden die von Filmfan Mahler live kommentierten Streifen im Neuburger Kinopalast. Der Vorverkauf beginnt ab sofort.

Als es 2005 mit einer Einzelvorstellung begann, konnte keiner ahnen, dass sich die Neuburg-Filme zu einer erfolgreichen Reihe mit vielen Tausend Besuchern entwickeln sollten. Egal ob als klassische Kinovorführung, im Stadttheater, im Biergarten oder als Freilichtkino. Bei echten Neuburgern lösten die Streifen aus unterschiedlichen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts stets eine cineastische Nostalgiewelle aus. „Angespornt vom großen Zuspruch habe ich in den vergangenen Monaten viel Material gesichtet und daraus mein achtes eigenständiges Liveprogramm erstellt. Ich freue mich sehr, dass es auch im Zeitreise-Jubiläumsjahr wieder ganz persönliche Film- und Erlebnisabende gibt.“

Neue Neuburg-Filme: Bernhard Mahler zeigt sieben Filme aus unterschiedlichen Jahrzehnten

Das neue Programm beinhaltet sieben Streifen aus einem halben Jahrhundert Neuburg-Historie. Los geht es mit einem Zeitsprung nach 1955, als der legendäre Steckenreitertanz seine Uraufführung erlebte. Es folgen überraschende Aufnahmen aus dem Jahr 1964 und diesmal auch mehrere Neuburg-Einblicke in die bunten 1970er. Von der Stunt-Show über einen einzigartigen Innenstadt-Rundgang bis zum Schloßfestbesuch 1977 ist alles dabei. Einer der Höhepunkte ist schließlich der Rückblick auf die Gärtnerei Fürst und die Entstehung des Bücherturms sowie des Fürstgartencenters. Abgerundet wird das 90-Minuten-Programm mit dem Besuch in einer unvergessenen Gaststätte, die es heute leider nicht mehr gibt. Kurzum eine spannende Zeitreise, die einem das damalige Stadtbild und das gesellschaftliche Miteinander vor Augen führt.

Erfolgsgeheimnis der Neuburg-Film-Veranstaltungen ist seit jeher auch die Tatsache, dass in allen Streifen viele Neuburger zu sehen sind. Und auch diesmal gibt es viele bekannte Gesichter und Geschehnisse sowie Gegebenheiten, an die man sich gerne erinnert bzw. erstmals entdeckt. Jeder, der in Neuburg zu Hause ist, oder einen persönlichen Bezug zur Stadt hat, bekommt nun wieder die Chance, einen ganz besonderen „Neuburger Kinoabend“ zu erleben.

Hier gibt es Karten für die Neuburg-Filme

Ab Dienstag, 25. Februar 2025, besteht die Möglichkeit, sich die limitierten Karten für eine der neun geplanten Aufführungen zu sichern. Zum Preis von 10 Euro gibt es die Tickets direkt beim Neuburger Kinopalast – oder per Onlinebuchung unter www.kino-neuburg.de. (AZ)

Das sind die genauen Termine:

Donnerstag, 3. April, 19 Uhr (Premiere)

Freitag, 4. April, 19 Uhr

Samstag, 5. April, 19 Uhr

Sonntag, 6. April, 13 und 19 Uhr

Montag, 7. April, 15 + 19 Uhr

Dienstag. 8. April, 19 Uhr

Donnerstag, 10. April, 19 Uhr