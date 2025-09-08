Im vergangenen April gab es im Kinopalast die Premiere der Neuburg-Filme „Die 1950er bis 1990er“ mit bis dahin unveröffentlichten Aufnahmen aus einem halben Jahrhundert. Die elf angesetzten Vorstellungen waren schnell ausverkauft und so blieben zahlreiche Kartenwünsche unerfüllt, heißt es in einer Pressemitteilung. Jetzt gibt es für die Freunde der alten Aufnahmen gute Nachrichten, denn Ende September zeigt Initiator Bernhard Mahler die Filmraritäten nochmals im Neuburger Kinopalast. Am Donnerstag, 25. September und Sonntag, 28. September gibt es die finalen drei Vorstellungen. Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort.

Neuburg-Filme „Die 1950er bis 1990er“ werden nochmals gezeigt

Das Programm beinhaltet sieben Streifen aus einem halben Jahrhundert Neuburg-Historie. Los geht's mit einem Zeitsprung nach 1955, als der legendäre Steckenreitertanz seine Uraufführung erlebte. Es folgen überraschende Aufnahmen aus dem Jahr 1964 und diesmal auch mehrere Neuburg-Einblicke in die bunten 1970er. Von der Stunt-Show über einen einzigartigen Innenstadt-Rundgang bis zum Schloßfestbesuch 1977 ist alles dabei. Einer der Höhepunkte ist schließlich der Rückblick auf die Gärtnerei Fürst und die Entstehung des Bücherturms sowie des Fürstgartencenters. Abgerundet wird das 90-Minuten-Programm mit dem Besuch in einer unvergessenen Gaststätte, die es heute leider nicht mehr gibt. Kurzum eine spannende Zeitreise, die einem das damalige Stadtbild und das gesellschaftliche Miteinander vor Augen führt, heißt es.

Erfolgsgeheimnis der Neuburg-Film-Veranstaltungen ist laut Mitteilung seit jeher auch die Tatsache, dass in allen Streifen viele Neuburger zu sehen sind. Und auch diesmal gibt es viele bekannte Gesichter und Geschehnisse sowie Gegebenheiten, an die man sich gerne erinnert beziehungsweise die man erstmals entdeckt.

Verkauf startet an diesem Dienstag

Ab diesem Dienstag, 9. September, besteht die Möglichkeit, sich die limitierten Karten für eine der geplanten Aufführungen zu sichern. Zum Preis von zehn Euro gibt es die Tickets direkt beim Neuburger Kinopalast – oder per Onlinebuchung unter www.kino-neuburg.de. Die genauen Termine sind Donnerstag, 25. September, 19 Uhr, sowie Sonntag, 28. September, 15.15 Uhr und 19 Uhr. (AZ)