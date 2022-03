Neuburg: Fritz Seebauer ist gestorben

Plus Das Leben des Neuburgers Fritz Seebauer war geprägt von einem rastlosen Einsatz für die Stadt und privaten Schicksalsschlägen. Er das Schloßfest mitgeschaffen.

Wieder geht eine traurige Nachricht durch die Stadt: Fritz Seebauer ist am Samstag mit 91 Jahren gestorben. Er war ein „Draufgänger“, dem die Ideen für seine Heimatstadt nicht ausgegangen waren.