Neuburg: Gisela Kotzur war Ersatzmama und liebevolle Oma

Plus Gisela Kotzur war nicht nur selbst begeisterte Sportlerin und beim TSV Neuburg Funktionärin und Trainerin. Für hunderte Kinder war sie viel mehr. Jetzt starb sie mit 94 Jahren.

Von Dirk Sing

Ein Leben ohne Sport und ihren TSV Neuburg? Undenkbar! Für unzählige Kinder war sie so etwas wie die Ersatzmutter oder liebevolle Oma, an die sie auch Jahrzehnte später immer noch gerne zurückdenken. Am 8. Januar ist Gisela Kotzur im Alter von 94 Jahren verstorben.

