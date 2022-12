Neuburgs Gymnasiasten sorgen in der Hofkirche für Weihnachtsstimmung

Kurz vor Weihnachten lädt das Descartes-Gymnasium Neuburg zum Weihnachtskonzert. Die Veranstaltung führt für einen Moment aus dem hektischen Alltag.

Das traditionelle Konzert des Descartes-Gymnasiums brachte in die hektischen Tage kurz vor Weihnachten genussvolle Entschleunigung. In der Hofkirche hatten sich die zahlreichen Schülerinnen und Schüler eingefunden und präsentierten unter Anleitung ihrer Lehrkräfte eine bunte Mischung aus weihnachtlichen Stücken. Das Programm, zusammengestellt von der Fachschaft Musik, bot Abwechslung, zeigte Können und Engagement von Schülern und Lehrern. Schulleiterstellvertreterin Sonja Haidl sprach wohl allen aus dem Herzen, als sie das Ende der coronabedingten Konzertpause ankündigte.

Eltern hielten aufnahmebereite Handys gezückt und so begann das Orchester, das festlich-feierlich Telemanns Ouvertüre und Air aus der Suite für Orchester unter dem Dirigat Martin Göbels anstimmte. Disziplinierte Umbauten ermöglichten die Wechsel der Ensembles. Nicola Göbel führte versiert die Bläserklasse 5/6, gab mit der Volksweise "Morgen kommt der Weihnachtsmann" einzelnen Instrumentengruppen Raum zu glänzen.

Besonderen Genuss boten die Orchester-Minis, instrumentelle Anfänger, die gar nicht wie solche klangen, sondern frisch-frohgemut mit Martin Göbel Volksweisen wie "Leise rieselt der Schnee", "Kling Glöckchen" und "Ihr Kinderlein kommet" intonierten. Der Mittel- und Oberstufenchor unter Leitung von Martin Göbel begeisterte durch Händels "Joy tot he world", den peppigen Spiritual "It's a me" und Ron Sexsmiths innig vorgetragenen Song "Maybe this Christmas".

Ein Gitarrenensemble, geleitet von Oliver Wasilesku, entführte mit dem heimeligen "Es wird scho glei dumpa" und dem flott-mitreißend dargebotenen "Jingle bells" in die volkstümliche Saitenmusik. Marcel Koražija, Leiter des Unterstufenchors kann stolz sein auf einen perfekt verbal und musikalisch dargebrachten "Carol of the bells" des Ukrainers Leontowych.

Mit Begeisterung bot dieser Chor den Traditional "God rest you merry gentlemen" und setzte mit "The Christmas Song" (Wells), überzeugend dargebracht, noch eins drauf. Die zahlreichen Zuhörer wurden in eine gänzlich andere Stimmung durch die Renaissancegruppe (Leitung Nicola Göbel) versetzt. Orlando di Lassos "Bonjour mon coeur" spiegelte, instrumental interessant aufgestellt, den Zeitcharakter, exakte Tempi-Wechsel waren typisch im "Caro Ortolano" (Anonymus) und die virtuosen Flötistinnen Lina Sand und Magdalena Steger (beide Q11) bekamen mächtigen Applaus bei Stadlmayrs "Münchner Canzon".

Getragen vom akkuraten Trommelrhythmus beendete eine "Pavane und Galliarde" von Gervaise die Reise in die Vergangenheit. Mit Variationen von "Süßer die Glocken nie klingen" rahmte das Orchester das anspruchsvolle Konzert ein. Alle Mitwirkenden setzten mit dem gemeinsamen Schlusslied "Nun freut Euch ihr Christen" einen beeindruckenden Schlusspunkt.