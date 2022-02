Neuburg: Handgemenge zwischen Busfahrer und Fahrgast

In Neuburg sind ein Busfahrer und ein Fahrgast in handgreiflichen Streit geraten.

In einem Neuburger Omnibus ist es am Montag zu einem Handgemenge zwischen dem Busfahrer und einem Fahrgast gekommen. Ein 25-jähriger Fahrgast geriet mit dem Busfahrer in Streit und wollte anschließend den Bus nicht verlassen. Die genaueren Umstände der Auseinandersetzung sind laut Polizei noch zu ermitteln. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. (nr)