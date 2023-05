Neuburg

vor 48 Min.

Neuburg hat einen neuen Notar

Plus Ein Grundstück kaufen, erben oder ein Testament formulieren: Jeder braucht im Leben irgendwann einen Notar. In Neuburg gibt es nun einen neuen: Christian Fackelmann.

Von Manfred Dittenhofer

Das Notariat beurkundet nicht nur, wenn sich das Eigentumsverhältnis von Grundstücken oder Immobilien ändert. Von Eheverträgen über Scheidungsvereinbarungen bis hin zu Überlassungen und vielen Bereichen im Unternehmensrecht bietet das Notariat ein breites Portfolio an Leistungen, um die niemand in seinem Leben herumkommt. Seit 1. Mai gibt es nun in Neuburg einen neuen Notar: Christian Fackelmann besetzt die zweite Stelle neben Bastian Grimm im Neubau in Feldkirchen.

Erst im November war das Notariat vom Neuburger Karlsplatz nach Feldkirchen in die repräsentativen Räume umgezogen, da gab es eine überraschende Personalentscheidung: Josef Zintl wechselte nach München und so war der Posten frei. Christian Fackelmann kommt mit neun Jahren Erfahrung als Notar nach Neuburg und war seit 2014 in Bad Staffelstein in dieser Funktion tätig. Zusammen mit seinem Kollegen Bastian Grimm, den er seit vielen Jahren kennt, bildet er das neue Notar-Team in Neuburg. Die langjährige Bekanntschaft der beiden war mit ausschlaggebend, dass sich der 44-Jährige auf die Stelle in Neuburg beworben hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

