Neuburg

17:59 Uhr

"Neuburg ist bunt" schreibt offenen Brief zu Corona-Spaziergängen

Plus Das parteiübergreifende Bündnis „Neuburg ist bunt“ hat einen offenen Brief zu den sogenannten „Corona-Spaziergängen“ geschrieben. Worum es der Gruppe geht und was sie mit dem Schreiben erreichen will.

Von Michael Kienastl

Matthias Stark ist in Sorge um das Image seiner Heimatstadt. Der Sprecher des Bündnisses „Neuburg ist bunt“ hat deshalb mit einigen anderen aktiven Bürgerinnen und Bürgern einen offenen Brief zu den sogenannten „Corona-Spaziergängen“ in Neuburg geschrieben. „Wir haben gesehen, dass diese Spaziergänge bundesweit immer größer werden“, begründet Stark die Motivation für den Brief. Zuletzt haben rund 700 Menschen an der Demonstration in Neuburg teilgenommen. Die Verfassenden des Briefes werfen den „Spaziergehenden“ vor, die „Solidarität einer Mehrheit dieses Landes zu torpedieren“, die Gefahren der Pandemie zu verharmlosen, sowie sich von Rechtsextremen vereinnahmen zu lassen. „Wir sind eine offene, freie, bunte Stadt und das wollen wir auch bleiben“, heißt es in dem Schreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen