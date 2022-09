Neuburg knackt offiziell die 30.000-Einwohner-Marke: Das sind die Folgen

Neuburg hat nach einer Erhebung des Bayerischen Landesamtes für Statistik die 30.000-Einwohner-Grenze überschritten. Welche Folgen damit für die Stadt verbunden sind.

Jetzt ist es amtlich: Die Stadt Neuburg hat nach einer Erhebung des Bayerischen Landesamtes für Statistik die 30.000-Einwohner-Grenze überschritten. Laut Einwohnermeldeamt der Stadt war dies bereits vor fünf Jahren der Fall. Die 30.000er-Marke bringt einige rechtliche Veränderungen mit sich – aber eben nur, wenn das statistische Landesamt diese Zahl bestätigt. So steigt damit der Verdienst der Stadtoberhäupter, und sollte die Einwohnerzahl bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2026 so bleiben, wächst der Stadtrat von 30 auf 40 Mitglieder. Damit muss sich die Stadt Neuburg nun schön langsam ernsthafte Gedanken um einen neuen Sitzungssaal machen, in dem das größere Gremium dann auch Platz hätte.

Neuburg hat nun offiziell mehr als 30.000 Einwohner

In Städten mit mehr als 30.000 Einwohnern dürften dann eigentlich auch Bordells betrieben werden. Doch Neuburg hat sich auf diesen Fall bereits vorbereitet und das gesamte Stadtgebiet zum Sperrbezirk ernannt.

Alles in allem ist die Zahl der Einwohner im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erneut angestiegen. Zum Stichtag 30. Juni lebten insgesamt 99.481 Einwohner in den 18 Gemeinden. Vor einem halben Jahr waren es noch 98.503 Einwohner, also 978 weniger.

In 14 Gemeinden ist die Zahl der Einwohner gestiegen. Prozentual den größten Sprung machten Burgheim (+ 1,75 %), Oberhausen (+ 1,57 %), Berg im Gau (+ 1,51 %) und Neuburg (+ 1,53 %).

Und das sind die Einwohnerzahlen der einzelnen Gemeinden:

Aresing: 2997

Berg im Gau: 1365

Bergheim: 1939

Brunnen: 1792

Burgheim: 4603

Ehekirchen: 3877

Gachenbach: 2597

Karlshuld: 6071

Karlskron: 5068

Königsmoos: 4960

Langenmosen: 1633

Neuburg: 30288

Oberhausen: 3253

Rennertshofen: 4945

Rohrenfels: 1627

Schrobenhausen: 17680

Waidhofen: 2292

Weichering: 2494 (clst/AZ)