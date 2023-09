Neuburg

"Neuburg leuchtet" zieht die Massen in die Stadt

Je später der Abend desto mehr Menschen in der Neuburger Innenstadt: Hier der Blick in die Rosenstraße.

Plus Für die lange Shoppingnacht in Neuburg hat einfach alles gestimmt. Die Straßen waren voll. Tausende kamen in die Stadt und entdeckten neue Geschäfte und mehr.

Vielleicht waren es die spätsommerlichen Temperaturen von fast 20 Grad, die die Menschen am Freitagabend in die Neuburger Innenstadt spülten. Vielleicht aber war es auch die Kombination aus Schnäppchenjagd in den bis 23 Uhr geöffneten Geschäften, Livemusik auf der Straße und die Lust am Flanieren, wenn es draußen dafür eigentlich schon zu dunkel ist. Was auch immer die Menschen antrieb, sie kamen in Scharen. Neuburg leuchtet 2023 war ein Riesenerfolg.

Irgendwie hatte alles gepasst: das Wetter, die gerade fertig gepflasterte neue Färberstraße, die Fußgängerzone für einen Abend und die kreativen und zahlreichen Ideen der Geschäftsinhaber. Die hoffen an einem solchen Abend natürlich direkt auf Umsatz. Ob sich die Öffnungszeiten bis 23 Uhr wirklich in barem Geld auszahlt, wird der Kassensturz erst zeigen. Doch die Neuburger Innenstadt und ihre Geschäfte haben für sich Werbung gemacht - und wer am Freitagabend in den Laden gespült wurde, kommt vielleicht in ein paar Wochen als Kunde wieder.

