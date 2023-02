Die moderne Freiluftmesse "Neuburg Mobil" geht an den Start

Stadtmarketing und Stadt Neuburg starten eine neue Veranstaltungsreihe. Es geht, wenn man so möchte, um die Wiederbelebung der Neuburger Autotage.

Der Stadtmarketingverein Neuburg veranstaltet in Kooperation mit der Stadt Neuburg eine neue Veranstaltungsreihe, die es bereits seit über 20 Jahren sehr erfolgreich gibt. Das klingt erst einmal kurios, trifft es aber ziemlich genau. Hinter dem Rätsel steckt die Erneuerung der bekannten Neuburger Autotage, aus denen am 13. und 14. Mai die Mobilitätstage "Neuburg Mobil" werden. Die neue Freiluftmesse zu Fortbewegung und Fortschritt stellt sich deutlich breiter auf und trägt den Veränderungen zum allumfassenden Thema Mobilität Rechnung. Interessierte Aussteller sind ab sofort eingeladen, sich zu informieren und einen Standplatz zu sichern.

Bei "Neuburg Mobil" geht es um eine Erfolgsveranstaltung mit regionaler Bedeutung



Ab 2001 gab es in regelmäßigen Abständen die Neuburger Autotage in der Innenstadt. Beworben als schönste Automeile der Region, präsentierten sich entlang der Donau und am Schrannenplatz zahlreiche Autohäuser sowie weitere Aussteller verwandter Themen. Bereichert wurde die zweitägige Freiluftschau jeweils im Mai durch ein attraktives Rahmen- und Unterhaltungsprogramm. Die Neuburger Autotage lockten Jahr für Jahr viele Tausend Besucher in die Stadt und gelten seit der Gründung als Ankerveranstaltung des Stadtmarketingvereins.

Der Stadtmarketingverein lässt die erfolgreiche Veranstaltung nach der Corona-Zwangspause nun wieder aufleben. "Wir haben die Zeit genutzt, um an einer Neuausrichtung der beliebten Veranstaltung zu arbeiten, und machen nun aus den eher monothematischen Autotagen, moderne Mobilitätstage“, verdeutlicht Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet. Stadtmarketing-Vorsitzender Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ergänzt: "Die Besucher erwartet eine umfassende Messe mit dem ganz klaren Blick in eine zukunftsgerichtete, nachhaltige Mobilität. Die neuen Neuburger Mobilitätstage sind nicht der erhobene Zeigefinger, sondern Ideen- und Impulsgeber, der alle Möglichkeiten aufzeigt und motiviert."

Die zentrale Innenstadt wird die Bühne für "Neuburg Mobil"

Die zentrale Neuburger Innenstadt wird die Bühne für "Neuburg Mobil". Das Veranstaltungsareal erstreckt sich vom Donaukai über den Schrannenplatz und bezieht erstmals auch weitere Innenstadtbereiche mit ein. Aussteller und Anbieter kommen auf diese Weise zu individuellen Präsentationsflächen, und Besucher dürfen sich auf ein ansprechendes Erlebnisareal freuen. Apropos Erlebnis – selbstverständlich wird es auch diesmal ein vielfältiges Rahmen- und Unterhaltungsprogramm geben.

Die neue Veranstaltung "Neuburg Mobil" bietet eine deutlich erweiterte Teilnahmemöglichkeit für alle Anbieter rund um die Themen Fortbewegung und Fortschritt. Neben klassischen Ausstellern wie Autohäuser, Fahrschulen oder Autoteileanbietern stehen erstmals auch alle alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten und zukunftsweisende Initiativen im Fokus. So bietet sich die Teilnahme unter anderem für Fahrradhändler, E-Mobilitätsexperten, Ladesäulen-Investoren, Carsharing-Initiativen, Verkehrswacht, Automobilclubs, Deutsche Bahn, Agilis, Reiseanbieter, Werkstätten, Blaulichtorganisationen, Vermieter, Versicherer, Vereine und viele mehr an.

"Neuburg Mobil" soll sich damit als neue Freiluftmesse für alle Aussteller und Anbieter präsentieren, die gute und innovative Antworten auf die veränderten Mobilitätsanforderungen haben und den damit einhergehenden gesellschaftlichen Wandel erfolgreich begleiten.

Alle Informationen zur Kooperation gibt es unter www.stadtmarketing-neuburg.de. Das Stadtmarketing steht für konkrete Anfragen und Gespräche gerne zur Verfügung. Telefon 08431/536 21 00 oder info@stadtmarketing-neuburg.de. (AZ)