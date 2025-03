Neuburg-Mobil wird abgesagt: Zu wenige Austeller machen mit

Die für das Wochenende 17. und 18. Mai 2025 geplante Freiluftmesse „Neuburg mobil“ wird nicht stattfinden. Das teilt das Stadtmarketing am Freitagvormittag mit. Grund dafür sei, dass zu wenige Firmen sich für die Ausstellung in der Innenstadt angemeldet hatten. 2023 hatten 24 Aussteller ihr Angebot rund um das Thema Mobilität präsentiert, dieses Mal seien es 60 Prozent weniger gewesen - also nur zehn.

„Es ist sehr schade, dass wir die Messe 2025 nicht verwirklichen können“, sagt Stadtmarketing-Chef Nils Lahn, bei dem die Organisation lag. Bei so wenigen Anmeldungen sei es aber nicht mehr wirtschaftlich, die Veranstaltung durchzuziehen. „Wir zahlen sonst drauf, und das kann ich meinen Mitgliedern gegenüber nicht verantworten“, sagt Lahn.

Er vermutet, dass die politischen Ereignisse und auch die wirtschaftliche Lage der Grund dafür sind, dass viele Autohäuser nicht mitmachen. Doch die Idee sei deshalb nicht am Ende. „Wir werden uns nächstes Jahr intensiv Gedanken machen, mit welchem Konzept wir 2027 ins Rennen gehen“, sagt Lahn. Die Messe fand bisher alle zwei Jahre statt.

Nicht der Grund für die Absage, aber ebenfalls aufwendig seien die erhöhten Sicherheitsauflagen. Wegen der Anschläge in Aschaffenburg und zuletzt in Mannheim müssten mehr Absperrungen aufgestellt werden. Streng genommen muss jede Einfallsstraße so gesperrt sein, dass kein Auto durchfahren kann.