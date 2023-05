Neuburg

Neuburg-Mobil zeigt die neueste Art der Fortbewegung

Plus Vom Segway übers Fahrrad und Auto bis hin zum Tragschrauber: Die Neuauflage der einstigen Autotage präsentiert die Mobilität von heute, morgen und vielleicht übermorgen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

So mancher Passant fragte sich, wo der Elektrobus der Firma Spangler wohl seine Akkus versteckt hat. Der Linienbus liegt sehr flach über dem Boden, damit die Fahrgäste problemlos ein- und aussteigen können. So passt kein Akku in den Unterboden. Die Lösung klingt einfach und zugleich kompliziert. Bei dem Elektro-Linienbus finden acht Batteriezellen auf dem Dach Platz. Der Bus war nur ein Hingucker auf der Stadtmarketing-Messe am Wochenende, die sich mit Fortbewegung und Fortschritt beschäftigte und sich über den Schrannenplatz und den Donaukai bis hin zum Pausenhof der Mittelschule im Englischen Garten zog.

Dort war der Treffpunkt für den Radltag, der am Sonntag stattfand. Die Neuburger Pfarrer boten ein gemeinsames und damit ökumenisches Weihen der Fahrräder an. Direkt daneben kümmerten sich die emsigen Helfer des Reparaturcafés um kleine und große Blessuren an den Drahteseln. Und wer mit seinem Rad in den Pausenhof kam, konnte sich gleich noch mit kostenlosem Obst und Getränken vor der Heimfahrt stärken.

