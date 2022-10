Neuburg muss sparen: Stadträte kürzen den Kulturetat

Plus Die Stadt Neuburg muss sparen. Kammeroper und Barockkonzerte erhalten deshalb weniger Zuschüsse. Für ein neues Museumsdepot fehlt der Stadt das Geld.

Die Stadt Neuburg muss sparen, und das gilt auch für die Kulturausgaben. Die Jahreszuschüsse für das Jahr 2023 kürzte der Kulturausschuss allerdings eher vorsichtig.