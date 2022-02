Neuburg: Polizei erwischt mehrere betrunkene Autofahrer

Gleich mehrere Autofahrer, die am Wochenende betrunken im Neuburger Stadtgebiet unterwegs waren, hat die Polizei erwischt. Neben Fahrverboten und Bußgeldern gab es auch eine Anzeige.

Drei betrunkene Autofahrer hat die Neuburger Polizei am Wochenende erwischt. Wie die Beamten mitteilen, stellten sie bei der Kontrolle eines 26-Jährigen aus Rennertshofen, der in der Nacht auf Sonntag in der Monheimer Straße unterwegs war, Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Den Mann erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Einen Monat auf seinen Führerschein verzichten muss auch ein 66-Jähriger aus Neuburg. Den erwischten Beamten in der Max-Peschel-Straße, ebenfalls in der Nacht auf Sonntag. Ein Test ergab, dass der Neuburger 1,0 Promille Alkohol im Blut hatte. Neben dem Fahrverbot muss er laut Polizei 500 Euro Bußgeld zahlen.

Polizei erwischt mehrere betrunkene Autofahrer im Neuburger Stadtgebiet

Einen Autofahrer, der Schlangenlinien am Samstagnachmittag in der Augsburger Straße fuhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin. Bei einer Kontrolle vor Ort bemerkten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem 64-Jährigen aus Neuburg. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann musste sich den Beamten zufolge einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Den Neuburger erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Personen, die zur Tatzeit (15.20 Uhr) gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei den Beamten unter 08431/67110 zu melden. (nr)