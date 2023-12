Randalierer greift am Schrannenplatz in Neuburg Passanten an

Ein Mann ist auf dem Neuburger Schrannenplatz auf zwei Frauen losgegangen. Der 33-Jährige griff auch die Polizei an.

Ein Mann hat am Schrannenplatz randaliert und Passanten angegriffen. Der 33-Jährige musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, teilte die Behörde am Freitag mit. Gegen Donnerstagabend fiel der Mann auf dem Schrannenplatz auf, als er in angetrunkenem Zustand zwei Frauen angegriffen hat. Als Mitarbeiter des örtlichen Sicherheitsdienstes den Mann davon abhalten wollten, verletzte er einen 38-jährigen Security-Angestellten an der Hand.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife zeigte sich der Neuburger weiterhin aggressiv. Daraufhin wurde er gefesselt. Der 33-Jährige versuchte einen Polizeibeamten mit einem Kopfstoß zu rammen. Dieser konnte jedoch ausweichen. Als der Angreifer zu Boden gebracht wurde, trat er mit den Füßen zweimal gegen das Schienbein des Beamten. Anschließend wurde der Neuburger zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und durfte nach einer Überprüfung der Haftfähigkeit in einer Klinik den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen.

Auf dem Weg dorthin trat er mit den Füßen gegen die Türe des Streifenwagens und beleidigte die Beamten. Ein Alkotest wurde von dem 33-Jährigen verweigert. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Polizei sucht die beiden Frauen, die von dem 33-Jährigen am Abend am Schrannenplatz angegriffen wurden. Sie hatten sich bereits von dort entfernt, als die Polizei eintraf.