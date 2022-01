Neuburg

06:00 Uhr

Neuburg reagiert auf enorm hohe Infektionszahlen

Plus Die Infektionszahlen veranlassen die Stadt Neuburg zu einschränkenden Maßnahmen. Die wirken sich auch auf die Stadtratssitzung aus. Über was dort am Dienstagabend entschieden wird.

Von Manfred Rinke

Im Neuburger Rathaus reagiert man auf die aktuell rasant steigenden Infektionszahlen auch in Stadt und Landkreis. Aktuell hat dies Konsequenzen auf die wöchentliche Bürgersprechstunde mit dem Oberbürgermeister sowie die Sitzung des Stadtrates am heutigen Dienstagabend. „Die Infektionszahlen legen uns langsam lahm“, sagt der Rathauschef Bernhard Gmehling.

