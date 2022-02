Neuburg

18:04 Uhr

Neuburg ruft 2022 als das "Jahr der Außengastronomie“ aus

In Neuburg soll das Jahr 2022 zum „Jahr der Außengastronomie“ werden, um durch Corona geschädigte Gastronomen zu unterstützen. Was das in der Praxis heißen soll.

Von Andreas Zidar

In Neuburg soll das Jahr 2022 zum „Jahr der Außengastronomie“ werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig. Den Antrag hatte der Zweite Bürgermeister Johann Habermeyer (FW) gestellt. Mit diesem Beschluss soll allen Gastronomiebetrieben in Neuburg in einem Modellversuch im Jahr 2022 die Möglichkeit eingeräumt werden, im Rahmen der jeweils gültigen Corona-Infektionsschutzverordnung großzügigst Außengastronomieangebote einzurichten. Neuburg: 2022 wird zum „Jahr der Außengastronomie“ Die Stadtverwaltung wird gebeten, dafür im Rahmen des rechtlich Möglichen großzügig auf öffentlichen und privaten Flächen die Einrichtung von Außengastronomie flexibel und möglichst umfänglich zu genehmigen“, heißt es im Antrag. Passend dazu verlängerte der Ausschuss die Genehmigung für die Imbiss-Hütte auf dem Schrannenplatz bis zum 31. März 2023. Das Gasthaus Pfafflinger hatte das Angebot in Corona-Zeiten eingeführt. Die Genehmigung wäre zum 31. März abgelaufen (ausführlicher Bericht folgt).

Themen folgen