Neuburg-Schrobenhausen: Kliniken heben Besuchsverbot auf

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und Geriatrie Neuburg sind ab Montag wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Das bisher geltende Besuchsverbot im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und in der Geriatrie Neuburg wird am kommenden Montag aufgehoben. Angehörige haben aber trotzdem noch einige Regeln zu beachten.

Wie es aus Schrobenhausen heißt, sind im Kreiskrankenhaus Besuche auf allen Stationen – außer der Covid-Isolierstation – täglich von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 19 Uhr möglich. Zugang zur Klinik erhält man nur mit einem Nachweis eines negativen Corona-Schnelltests, der nicht älter als 24 Stunden ist. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Pro Patient darf eine Person für eine Stunde am Tag besucht werden. In die Klinik kommt man nur über den Haupteingang und Anmeldung am Empfang. Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske.

Diese sowie ebenfalls ein tagesaktueller Schnelltest gelten auch im Geriatriezentrum Neuburg mit seiner Außenstelle in Ingolstadt. Die Besuchszeit dort ist täglich auf 13 bis 16 Uhr festgelegt. Um die Hygiene- und Abstandsregelungen in dieser Einrichtung einhalten zu können, ist eine telefonische Vereinbarung der Besuchstermine mit der jeweiligen Station zwingend erforderlich. Die Besuche sind auf eine halbe Stunde am Tag limitiert und finden nur außerhalb der Patientenzimmer statt. „Wir freuen uns, dass unsere Patienten nun endlich wieder Besuch erhalten können. Wir bitten aber um strikte Einhaltung des Hygienekonzepts, um Patienten und Mitarbeiter weiter vor Ansteckungen zu schützen.“, erklärt Holger Koch, Geschäftsführer beider Häuser. (nr)