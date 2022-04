Osterferien: Skateworkshop und -contest in Neuburg

Auf dem Skateplatz findet ein Workshop und Contest für Neuburgs Jugendliche statt.

Auf dem Neuburger Skateplatz findet am Donnerstag, 14. April, ein Skateworkshop und -contest für Jugendliche statt. Vor Ort mit dabei sein werden zwei Workshopleiter des Jugendtrendsportzentrums Neun aus Ingolstadt, die den Teilnehmenden zwischen 13 und 16 Uhr verschiedene Tricks beibringen. „Die Jugendlichen müssen kein Skateboard und keine Schoner mitbringen“, erzählt Streetworker David Raffalt, denn die Ausrüstung würde gegen eine Gebühr von fünf Euro gestellt. Auch Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Ab 16.30 Uhr schließt sich dann ein Contest an den Workshop an. Teilnehmen können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene. Eine Jury wird die Teilnehmenden bewerten; am Ende gibt es verschiedene Preise zu gewinnen. Diese werden von Intersport Sepp Dünstl in Neuburg und „Jugend stärken im Quartier“, einem Programm der Caritas, gesponsert.

Letzteres organisiert den Skateworkshop und -contest gemeinsam mit dem Juze Neuburg erstmalig in dieser Kombination. „Wir wollten in den Osterferien etwas für die Jugendlichen anbieten“, sagt Streetworker David Raffalt. Wer zwischen zwölf und 26 Jahre alt ist und sich anmelden möchte, kann das noch bis zum Montag, 11. April, beim Juze Neuburg tun. Auch für Essen und Getränke wird gesorgt sein. (lagad)