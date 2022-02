„Neuburg spricht“: Sonderausgabe zum Ukraine-Krieg mit Landrat und OB

Angesichts des Ukraine-Kriegs findet eine Sonderausgabe von "Neuburg spricht" statt. Diskussionsteilnehmer sind unter anderem Landrat Peter von der Grün und OB Bernhard Gmehling.

Die Gesprächsreihe „Neuburg spricht“ zieht aus aktuellem Anlass eine Sonderveranstaltung zum Krieg in der Ukraine vor. Es soll dabei um folgende Fragen gehen: Was können wir vor Ort tun? In welchen Bereichen können wir mit unseren Hilfen engagiert und unterstützend eingreifen? Was bedeutet dieser Krieg für Neuburg, für Deutschland, für Europa?

"Neuburg spricht" zum Krieg in der Ukraine

Das Ziel der Sonderveranstaltung ist es laut Organisatoren, den Neuburgerinnen und Neuburgern Unsicherheiten nehmen, sie zu informieren, und sich mit der aktuellen und bedrückenden Thematik auseinanderzusetzen. „Gut vorbereitet können wir den Menschen unserer Stadt die Möglichkeit geben, etwas beizutragen, das aktuelle Geschehen und das damit verbundene Leid ein klein bisschen zu lindern“, heißt es in der Ankündigung. Als Teilnehmende stehen laut Florian Herold bislang Landrat Peter von der Grün, Neuburgs OB Bernhard Gmehling, Isabella Ledl von den Wirtschaftsjunioren sowie Zahnarzt Dr. Michael Schmiz fest. Inwieweit andere Gäste, die geladen wurden, kommen, klärt sich noch. Die Sonderveranstaltung findet am Mittwoch, 2. März, von 20.30 Uhr bis etwa 21.30 Uhr statt. Die Veranstaltung findet Live statt. Es kann sein, dass noch andere Teilnehmer zugeschaltet werden. Zuschauer und Zuschauerinnen können diese Talkrunde als eine Liveübertragung bei Facebook über die Plattform „Wir sind Neuburg“ verfolgen. (nr)