Neuburg: Stadtwerke halten Strompreis stabil

Ein schwindelfreier Elektrofachmann kontrolliert die Spitze eines Strommastes in Neuburg-Nord. Bei einem Jahresbedarf von 42 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren die Neuburger Stadtwerke 15 Millionen selbst.

Plus In Vergleichsportalen schneidet Neuburg besser ab. Kunden von Billiganbietern zahlen jetzt allerdings drauf. Was passieren müsste, das Neuburg "komplett grün" versorgt werden könnte.

Von Winfried Rein

Erdgas ist um 30 Prozent teurer geworden, beim Strom liegen die Neuburger Stadtwerke im deutschen Preisvergleich wieder ganz gut. „Wir verlangen 29 Cent pro Kilowattstunde für Ottheinrichstrom, das ist für unsere Stammkunden ein guter Preis“, betont Richard Kuttenreich, Chef der Neuburger Stadtwerke.

