Neuburg startet gut in die Tourismussaison

Plus Nach 75.000 Übernachtungen im Vorjahr gibt es im Tourismussektor Nachholbedarf in Neuburg.

Einen „leichten Aufschwung“ im Fremdenverkehr spürt das Neuburger Tourismusbüro. Es gebe wieder Nachfragen zu Kurzurlaub, Stadtführungen und Pauschalangeboten, „aber alles noch sehr verhalten“, hat Christiane Dusse festgestellt.