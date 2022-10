Mit kühlerem Wasser: Neuburg startet in die Hallenbadsaison

Neuburger Parkbad öffnet am 2. November. Die Besucher erwarten einige Einschränkungen aufgrund der Energieeinsparungen. Doch am Ende gibt es auch eine positive Nachricht.

Am Tag nach Allerheiligen, Mittwoch, 2. November, ist es so weit, dann öffnet das Neuburger Parkbad seine Pforten. Der Start in die Hallenbadsaison findet allerdings mit einigen Einschränkungen aufgrund der Energiekrise statt.

Wie es in einer Pressemitteilung der stadtwerke heißt, sind wegen Maßnahmen zur Energieeinsparung im Winterhalbjahr 2022/23 die Sauna, die Rutsche und auch das Außenbecken geschlossen. Weiter wurden neben der Lufttemperatur im Hallenbad, auch die Wassertemperaturen in den Becken um zwei Grad abgesenkt.

Im Bäderbereich des Neuburger Parkbads beträgt die Lufttemperatur statt 32 heuer 34 Grad

Die Lufttemperatur beträgt im Badebereich jetzt 32 statt 34 Grad. Die Wassertemperatur im Planschbecken wird von 32,5 auf jetzt 30,5 Grad abgesenkt, im Lehrschwimmbecken sind es statt 31,5 auf jetzt 29,5 Grad. Die Temperatur im Sportbecken wurde von 28,0 auf jetzt 26,0 Grad gesenkt.

Die Lufttemperaturen in anderen Bereichen wurden ebenfalls um jeweils zwei Grad herabgesetzt. Diese sind wie folgt: In der Sporthalle von 32 auf jetzt 30Grad. Im Umkleidebereich von 30 auf jetzt 28 Grad und im Kioskbereich von 28 Grad auf jetzt 26 Grad .

Die beliebten Baby- und Gruppenschwimmkurse sind weiterhin im Angebot, allerdings sind beide Kursangebote für 2022 schon ausgebucht. Neue Kurstermine für das neue Jahr werden Mitte Dezember online gestellt. Flex-Kursstunden werden wie bisher, meist am Freitagmorgen, in den Online-Shop der Neuburger Bäder gestellt. Wie es weiter heißt, entfallen am Freitag das Aqua-Cycling und Zumba-Training sowie die Seniorengymnastik.

Lesen Sie dazu auch

Trotz der hohen Energiepreise bleiben die Tarife für einen Besuch im Neuburger Parkbad gleich

Die Öffnungszeiten des Neuburger Parkbades sind im Winterhalbjahr wie folgt: Am Montag ist das Parkbad wie bisher geschlossen. Von Dienstag bis Freitag öffnet das Bad von 12 bis 20 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Die gute Nachricht zum Schluss: Trotz der hohen Energiepreise bleiben die Tarife für einen Besuch des Neuburger Parkbades gleich. (AZ)

Am kommenden Montag, 31. Oktober, dem Brückentag vor Allerheiligen, sind die Stadtwerke Neuburg geschlossen.