Neuburg: Unbekannter trickst 67-Jährige aus und stiehlt ihr 200 Euro

Mit dem Vorwand, Münzgeld wechseln zu wollen, hat der Täter die Frau bestehlen können.

Ein bislang unbekannter Täter hat einer 67-Jährigen circa 200 Euro direkt aus dem Geldbeutel geklaut. Unter dem Vorwand, eine Zwei-Euro-Münze wechseln zu wollen, sprach er die Frau am Dienstagnachmittag in der Schießhausstraße an. In einem unbeobachteten Moment entnahm der Täter das Geld aus der Geldbörse der Frau und flüchtete zu Fuß. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Unbekannte laut Polizei nicht mehr festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter 08431/6711-0 entgegen. (nr)