Neuburg: Vorerst keine afghanischen Ortskräfte für die Region

Plus Nach der Machtübernahme der Taliban signalisierte der Neuburger Stadtrat Bereitschaft, gefährdete Ortskräfte vor Ort aufzunehmen. Doch aktuell ist der Kreis Neuburg-Schrobenhausen bei diesem Thema außen vor.

Von Andreas Zidar

Die dramatischen Bilder hat man fast schon wieder vergessen. Menschenmassen auf einer Start- und Landebahn. Männer und Frauen, die sich verzweifelt an ein fahrendes Flugzeug klammern, in der Hoffnung, doch noch mitgenommen zu werden. Das, was im vergangenen August aus Afghanistan in die Welt gesendet wurde, war schockierend. Nach dem Abzug der internationalen Truppen und der Machtübernahme der Taliban brach vor allem am Flughafen der Hauptstadt Kabul Chaos aus. Die Bundeswehr bemühte sich, die gefährdeten Ortskräfte zu evakuieren – und versprach, auch die weiterhin im Blick zu behalten, die es nicht in eine der begehrten Flugzeuge geschafft hatten. Die Afghanistan-Krise erreichte Ende September Neuburg. Damals beschloss der Stadtrat, den übergeordneten Behörden Bereitschaft zu signalisieren, afghanische Ortskräfte und ihre Familien in Neuburg aufzunehmen. Doch was wurde daraus?

