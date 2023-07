Neuburg

26.07.2023

Neuburg wehrt sich gegen "überproportionale Zahl an Flüchtlingen"

In der Münchener Straße könnte bald eine Flüchtlingsunterkunft für bis zu 20 Personen entstehen. Über den Umbau entscheidet der Bauausschuss am 13. September.

Plus Der Neuburger Stadtrat fordert öffentlich eine gerechtere Verteilung von Asylbewerbern. Zudem soll der Landkreis die Aufnahmeleistung der Stadt finanziell ausgleichen.

Von Barbara Wild

Wie kann die Stadt Neuburg immer mehr Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge bewältigen? Nachdem der Protest von Nachbarn von geplanten oder bereits bestehenden Asylunterkünften mittlerweile zahlreiche Stadträte erreicht und auch die Neuburger Rundschau darüber berichtet hat, hatte es das Thema auf die Tagesordnung des Stadtrates geschafft. Stadtjurist Ralf Rick legte Zahlen vor, dass in Neuburg mit weitem Abstand die meisten Flüchtlinge innerhalb des gesamten Landkreises untergebracht sind. "Das ist überproportional", sagte er. Am Ende verabschiedeten die Stadträte einen klaren Appell und einen Vorschlag an das Landratsamt.

Der Bitte der Stadt, persönlich die Daten vorzustellen, wollten die Mitarbeiter aus dem Landratsamt nicht nachkommen. Also präsentierte Rick die Statistik von Ende Juni. Die listet 1347 Personen in irgendeiner Form von Asylunterkunft. Die verteilen sich wie folgt:

