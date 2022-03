Neuburg-West: Hier sollen weitere Bauplätze entstehen

Plus Im noch jungen Wohnbaugebiet Neuburg-West wird das letzte freie Areal nun überplant. Mit dem ersten Entwurf ist der Oberbürgermeister aber nicht einverstanden.

Lokales und bundesweites Zentrum der Maschinenringe, Hotel, großes Bestattungsunternehmen, Kinderspielplatz, neue Realschule und moderne Wohnbebauung: Das Areal auf dem Donauwörther Berg im Westen der Stadt Neuburg hat sich prächtig entwickelt. Jetzt steht das Finale an.