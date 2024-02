Neuburg

18:00 Uhr

Neuburg-West: Stadt bessert bei Kindergarten und Busanbindung nach

Plus Am Kindergarten Sonnenhügel baut die Stadt Neuburg einen Fußgängerweg. Auch der Stadtbus soll in nächster Nähe eine Bushaltestelle erhalten.

Vor dem Kindergarten Sonnenhügel in Neuburg-West gibt es jeden Morgen ziemlich viel Verkehr. Weil mittlerweile fast alle Eltern ihre Kinder mit dem Auto zum Betreuungsplatz bringen, herrscht reges Ein- und Ausparken. Fußgänger haben da nur wenig Platz und so werden die letzten Meter zum Kindergarten, die am Ende aber jedes Kind und samt Mama oder Papa noch auf sich nehmen muss, vor allem morgens zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr zum Slalom zwischen den anfahrenden und wendenden Fahrzeugen. Das möchte der Elternbeirat nicht weiter hinnehmen.

"Wir würden es begrüßen, wenn ein Fußgängerweg zum Kindergarten vorhanden wäre", schreiben die drei Vertreter des Elternbeirats an die Stadtverwaltung. Bei der Planung des modernen Kindergartens im Neubaugebiet wurden zwar Parkplätze für die dort arbeitenden Erzieherinnen und Kinderpfleger geschaffen, doch eine funktionierende Bring-Zone für Eltern hatte man nicht bedacht. Nun gibt es zu den Stoßzeiten viel Autoverkehr, der Elternbeirat sieht die Gefahr, dass etwas passiert.

