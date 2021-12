Neuburg

18:00 Uhr

Neuburg: Wie Häftlinge der JVA in Herrenwörth Heiligabend verbringen

Auch in der JVA Neuburg-Herrenwörth ist Weihnachtsstimmung eingekehrt. Doch für viele Insassen ist die Adventszeit eine Belastungsprobe.

Plus Die Weihnachtszeit ist eine besondere, erst recht in der JVA Neuburg-Herrenwörth. Wie die jugendlichen Insassen dort Advent und Feiertage erleben, und warum am 24. Dezember selbst den harten Jungs die Tränen kommen.

Von Andreas Zidar

Weihnachten, das Fest der Familie und des gemütlichen Beisammenseins, hinter dicken Gefängnismauern? Für jeden, der noch nie eine Gefängnisstrafe absitzen musste, wohl kaum vorstellbar. Für die Jugendlichen in der JVA Herrenwörth Realität. Auch und gerade für die jungen Insassen sind Advent, Heiligabend und Feiertage eine besondere Zeit. Wie sieht die aus, und wie spielt in diesem Jahr die Corona-Pandemie hinein?

