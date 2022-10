Neuburg will Städtefreundschaften feiern, dabei aber auch sparen

Plus Neuburg plant 2023 volles Programm für internationale Begegnungen. Aber der Haushalt wird nur mit 5:3 Stimmen genehmigt. Beim Schüleraustausch und Bierfest gibt es noch Unklarheiten.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Stadt erhoffen sich 2023 eine weitere Belebung der Freundschaften mit Sète, Jeseník, Malcesine, Lütgendortmund und Hamburg-Finkenwerder. Dazu soll auch das Neuburger Schlossfest – der Treffpunkt schlechthin – dienen. Aber Neuburg muss sparen. Den Etat von 70.000 Euro genehmigte der Partnerschaftsausschuss nur mit 5:3 Stimmen.